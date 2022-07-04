Челябинские студенты поехали восстанавливать Донбасс

Студенты примут участие в восстановлении памятника «Саур-Могила», который разрушили в 2014 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский областной студенческий отряд (ЧОСО) отправился восстанавливать Донбасс. Как сообщили URA.RU в пресс-службе отряда, восстановительные работы будут проводиться в селе Дмитровка.

«Ребята отправились в Донбасс для восстановительных работ, в село Дмитровка. Пока они проходят обучение в Ростове-на-Дону, но буквально через два дня отправятся на работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОСО.

Руководитель областного штаба стройотрядов Юрий Болдырев рассказал URA.RU, что в число объектов, которые будут восстанавливать челябинские студенты, входит памятник «Саур-Могила», который был разрушен в 2014 году в ходе боев между ВСУ и армией ДНР за контроль над высотой. Болдырев рассказал, что в свободное от работы время ребята будут также проводить различные мастер-классы для местного населения.

Ранее Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики — Ясиноватой и Волновахой. Регион помогает восстанавливать в городах жилые и социальные объекты.

Территория Донбасса на протяжении восьми последних лет подвергалась арт-ударам со стороны ВСУ. Чтобы предотвратить геноцид населения, президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале спецоперации на территории Украины.