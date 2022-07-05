05 июля 2022

В Кургане продают уникальный мини-корабль с баром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заозерье, кладбище кораблей. Пермь, кладбище кораблей
Жительница Кургана продает мини-корабль ручной работы (архивное фото) Фото:

Деревянный корабль ручной работы продают со встроенным мини-баром в Кургане. Соответствующее объявление выставлено на портале Avito по Курганской области.

«Продается корабль „Двенадцать апостолов“. Ручная работа. Эксклюзивный экземпляр из массива дуба. Размеры: длина — один метр, высота — 120 см. Есть ящик под мини-бар. Стоимость — 29 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В разговоре с URA.RU продавец отметила, что изготовлением таких декоративных изделий занимается ее брат.

Также в Кургане продается сувенирный корабль «Сonfection» за 4 тысячи рублей. Размер 77×68 см. Адрес продавца совпадает с местоположением магазина антиквариата на улице Куйбышева.

До этого URA.RU писало, что курганец выставил на продажу купюру в 100 рублей за 50 тысяч. Продавец считается, что у банкноты «прикольный номер», который состоит из подряд идущих восьмерок и только одной двойки в конце.

На корме корабля указано название «Двенадцать апостолов». Такое имя носил реальный линейный парусник, который стоял на службе флота Российской империи в XIX веке
Внизу корабля есть ящик для мини-бара
Корабль «Двенадцать апостолов» получил широкую известность благодаря картинам Ивана Айвазовского

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Деревянный корабль ручной работы продают со встроенным мини-баром в Кургане. Соответствующее объявление выставлено на портале Avito по Курганской области. «Продается корабль „Двенадцать апостолов“. Ручная работа. Эксклюзивный экземпляр из массива дуба. Размеры: длина — один метр, высота — 120 см. Есть ящик под мини-бар. Стоимость — 29 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В разговоре с URA.RU продавец отметила, что изготовлением таких декоративных изделий занимается ее брат. Также в Кургане продается сувенирный корабль «Сonfection» за 4 тысячи рублей. Размер 77×68 см. Адрес продавца совпадает с местоположением магазина антиквариата на улице Куйбышева. До этого URA.RU писало, что курганец выставил на продажу купюру в 100 рублей за 50 тысяч. Продавец считается, что у банкноты «прикольный номер», который состоит из подряд идущих восьмерок и только одной двойки в конце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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