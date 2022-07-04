Синоптики обещают Челябинску три дня «черного неба»

Челябинцы ощутят запах выбросов вечером 5 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске начнется вечером 5 июля и продлится трое суток. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным ЦГМС, 5 июля с 21:00 в Челябинске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе явления. Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Такая ситуация прогнозируется до 19:00 пятницы, 8 июля», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, есть есть такая возможность, не выходить на улицу.