04 июля 2022

Синоптики обещают Челябинску три дня «черного неба»

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог над городом. Челябинск, смог, выбросы, неблагоприятные метеоусловия, нму
Челябинцы ощутят запах выбросов вечером 5 июля Фото:

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске начнется вечером 5 июля и продлится трое суток. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным ЦГМС, 5 июля с 21:00 в Челябинске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе явления. Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Такая ситуация прогнозируется до 19:00 пятницы, 8 июля», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, есть есть такая возможность, не выходить на улицу.

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Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске начнется вечером 5 июля и продлится трое суток. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным ЦГМС, 5 июля с 21:00 в Челябинске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе явления. Это слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Такая ситуация прогнозируется до 19:00 пятницы, 8 июля», — пояснили URA.RU в ЕДДС. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, есть есть такая возможность, не выходить на улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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