Власти РФ раскрыли, как будут спасать зубы россиян

В стране зарегистрировано более 50 отечественных компаний, которые производят материалы для стоматологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

В России зарегистрировано достаточное количество отечественных компаний, производящих конкурентоспособные аналоги расходных материалов и прочих медицинских изделий для стоматологического рынка. Об этом URA.RU сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на выставке «Иннопром», которая стартовала в Екатеринбурге.

«В стране зарегистрировано более 50 отечественных компаний, которые производят материалы и медицинские изделия для стоматологических клиник. Например, для „чистого титана“ типов Titan Grade 1-4 (импортный тип производства — прим.ред.) в нашей стране разработаны аналоги — ВТ1-0, ВТ1-00, а для титановых сплавов Titan Grade 5 — аналог ВТ-6. Организация-лидер в этом сегменте — Конмет», — сказал Шпак.

За 2021 год прирост объемов отгрузки отечественными производителей изделий для стоматологических клиник составил 9%. «Организации-лидеры в этой области: ОЭЗ Владмива, Казанский МИЗ, Омега-Дент. Российские производители дентальных имплантов применяют различные высококачественные материалы», — поделился замглавы Минпромторга России.

Сложившаяся сейчас ситуация может стать дополнительным «окном возможностей» для многих отечественных производителей. «У отечественных предприятий в сфере стоматологических изделий, уже имеющих регистрационные удостоверения, есть ресурсная база и необходимый научно-технический потенциал для того, чтобы расширяться и развиваться в этом направлении», — резюмировал Шпак.

Ранее агентство писало, что «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал неприрывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

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