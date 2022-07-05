Трассу Москва — Екатеринбург соединят с другой ключевой дорогой

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, строительство дороги, новая дорога, автомобильная трасса
Трасса М-12 соединится с Юго-Восточной хордой Фото:

Трасса Москва — Казань — Екатеринбург может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь. Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«[Юго-Восточная] хорда соединится с продолжением М-12 — участком от Дюртюлей до Екатеринбурга. А от Екатеринбурга наши коллеги из Федерального дорожного агентства продлят дорогу до Тюмени, Новосибирска», — цитирует РИА «Новости» Петушенко. Он отметил, что расширение автомагистрали поможет перенаправить товарные потоки из Европы к другим перспективным точкам.

Петушенко подчеркнул, что на Юго-Восточную хорду уже выделены деньги. В ближайшее время будет определен точный маршрут новой трассы.

Проект, по которому создается трасса М-12, протянется от Москвы до Екатеринбурга через Казань. В 2021 году ее предложили замкнуть в кольцо, протянув до Тюмени и Челябинска.

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Трасса Москва — Казань — Екатеринбург может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь. Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. «[Юго-Восточная] хорда соединится с продолжением М-12 — участком от Дюртюлей до Екатеринбурга. А от Екатеринбурга наши коллеги из Федерального дорожного агентства продлят дорогу до Тюмени, Новосибирска», — цитирует РИА «Новости» Петушенко. Он отметил, что расширение автомагистрали поможет перенаправить товарные потоки из Европы к другим перспективным точкам. Петушенко подчеркнул, что на Юго-Восточную хорду уже выделены деньги. В ближайшее время будет определен точный маршрут новой трассы. Проект, по которому создается трасса М-12, протянется от Москвы до Екатеринбурга через Казань. В 2021 году ее предложили замкнуть в кольцо, протянув до Тюмени и Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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