Трассу Москва — Екатеринбург соединят с другой ключевой дорогой

Трасса М-12 соединится с Юго-Восточной хордой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трасса Москва — Казань — Екатеринбург может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь. Об этом рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«[Юго-Восточная] хорда соединится с продолжением М-12 — участком от Дюртюлей до Екатеринбурга. А от Екатеринбурга наши коллеги из Федерального дорожного агентства продлят дорогу до Тюмени, Новосибирска», — цитирует РИА «Новости» Петушенко. Он отметил, что расширение автомагистрали поможет перенаправить товарные потоки из Европы к другим перспективным точкам.

Петушенко подчеркнул, что на Юго-Восточную хорду уже выделены деньги. В ближайшее время будет определен точный маршрут новой трассы.

Проект, по которому создается трасса М-12, протянется от Москвы до Екатеринбурга через Казань. В 2021 году ее предложили замкнуть в кольцо, протянув до Тюмени и Челябинска.