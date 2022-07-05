Курганский чиновник уволился и ушел за грибами

Из-за муниципальной реформы бывший глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев ушел в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области глава Красноуральского сельсовета в Юргамышском округе Павел Дмитриев ушел в отставку. Он досрочно сложил полномочия из-за ликвидации сельсовета. Распоряжение опубликовано на сайте администрации округа. Информацию об увольнении URA.RU подтвердил Дмитриев. Он рассказал, что сейчас приводит время дома и ходит за грибами. Ранее он и некоторые чиновники выступали против муниципальной реформы.

«Прекратить досрочно полномочия главы Красноуральского сельсовета Дмитриева Павла Брониславовича в связи со вступлением в должность вновь избранного главы Юргамышского муниципального округа», — говорится в решении окружной думы. Соответствующие постановления приняты в отношении глав еще 14 сельсоветов. Дмитриев в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что сейчас занимается приятными делами. «Ходим с внучкой за грибами. Сегодня набрали два ведра подберезовиков», — поделился эмоциями экс-чиновник.

Он пояснил, что никакую должность в новой администрации ему не предлагали. «Да я бы и не согласился. Хочется добиться справедливости. Будем подавать кассационную жалобу по поводу объединения сельсоветов. Эта реформа нанесла ущерб местному самоуправлению и уничтожила советскую власть», — добавил он.

Дозвониться до администрации Юргамышского округа, чтобы уточнить, предлагали ли бывшим главам сельсоветам работу и на каких должностях, не удалось. По указанным на сайте телефонам в приемной никто не ответил. Главе округа Анатолию Чеснокову написано сообщение в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Дмитриев подавал иск в суд к губернатору региона Вадиму Шумкову и облдуме с требованием признать преобразование района в округ незаконным. Суды дважды отказали в удовлетворении иска.

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