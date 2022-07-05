Свердловчан лишат телевидения и радио на неделю

Плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, пройдут днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области не смогут посмотреть телевизор и послушать радио в течение ближайшей недели. Связано это с профилактическими работами, которые будут проводиться в регионе. Информация появилась на официальном сайте Цифрового эфирного телевидения.

«4-10 июля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — говорится в сообщении. Однако без любимых передач и радиопрограмм останутся не все города: отключение коснется таких населенных пунктов, как Алапаевск, Серов и Михайловск.

Передающие сигналы оборудования будут отключены с 7.00 до 16.00 по московскому времени. В это время перестанут работать каналы РТРС-1, РТРС-2, радиоканалы «Радио России», «Волна FM» и «Воскресение».

Свердловчанам уже приходилось оставаться без радио и телевидения. Тогда сотрудники Свердловского филиала РТРС (Российской телевизионной и радиовещательной сети) предупредил, что прекратят вещание из-за покраски телебашни на улице Луначарского, 212.