Полицейский украл стадо овец в челябинском селе

После кражи он пытался продать животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Увельский районный суд Челябинской области огласил приговор в отношении бывшего сотрудника полиции Ивана Денисюка и его соучастника Алексея Краснослободцева, виновных в краже стада овец у местного жителя. Преступление Денисюк совершил, будучи участковым уполномоченным полиции. Информацию о приговоре URA.RU cсообщили в пресс-службе суда.

«Денисюк признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору и злоупотребление должностными полномочиями») и приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Краснослободцев признан виновным в краже и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU от собственных источников, житель поселения обнаружил в поле безнадзорных овец и сообщил об этом участковому. Участковый, вместо того, чтобы зарегистрировать сообщение, вступил в сговор с другом, которому поручил прийти в поле и отдать трех овец очевидцу в знак благодарности, а остальных овец забрать себе. Так и сделали — трех овец отдали, а остальных Краснослободцев поместил к себе на подворье, вместе с участковым они удалили бирки с ушей животных, чтобы их невозможно было идентифицировать. Затем для овец пытались найти покупателей. Ущерб для хозяина составил более 130 тыс. рублей.