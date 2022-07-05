Что с животным сейчас неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области сбили перебегающего через дорогу лося. Кадрами очевидцы поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Животное при столкновении, по словам очевидцев, подлетело почти на два метра.

«Возле Голышманово Hyundai сбил лося, который перебегал через дорогу. Животное подлетело почти на два метра после столкновения, что с ним было дальше неизвестно», — написала автор поста Ольга Викодур.

В комментариях переживания тюменцев разделились. «Все так переживают за лося. А вот водителю отвечать теперь за животное», — высказал свое мнение Данил Нурин. «Зачем он начал сигналить? Лось бы успел перебежать, если бы он его не спугнул», — прокомментировала Ольга Мелкова. «Вот козлина, даже не притормозил, как можно не заметить», — написала Мария Варламова.