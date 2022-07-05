Российские военкоры на Украине получат статус ветерана

05 июля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сейчас статус ветерана могут получить раненые корреспонденты и те, кто были представлены к госнаградам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума на пленарном заседании приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы России. Законопроект, в том числе, распространяется на военных корреспондентов. «В настоящее время гражданские могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах», — рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин Он отметил, что после принятия изменений в закон о ветеранах гражданские смогут получить меры социальной поддержки. В их числе налоговые и другие льготы. Новый законопроект также распространяется на военных корреспондентов, которые работают на территории Украины во время спецоперации РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Спецоперация российских войск на Украине продолжается с 24 февраля. За это время многие россияне решились вступить в отряды добровольцев и стать ее участниками. Один из бойцов объяснил, что добровольцы, это идеологически мотивированные люди. Очень часто воюют уверенно, потому что знают, за чем они там находятся, и за что воюют. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Госдума на пленарном заседании приняла закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России на Украине. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы России. Законопроект, в том числе, распространяется на военных корреспондентов. «В настоящее время гражданские могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах», — рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин Он отметил, что после принятия изменений в закон о ветеранах гражданские смогут получить меры социальной поддержки. В их числе налоговые и другие льготы. Новый законопроект также распространяется на военных корреспондентов, которые работают на территории Украины во время спецоперации РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов. Спецоперация российских войск на Украине продолжается с 24 февраля. За это время многие россияне решились вступить в отряды добровольцев и стать ее участниками. Один из бойцов объяснил, что добровольцы, это идеологически мотивированные люди. Очень часто воюют уверенно, потому что знают, за чем они там находятся, и за что воюют.