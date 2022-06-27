Что движет пермяками, добровольно уезжающими на Украину

Откровенное интервью бойца, защищающего Донбасс с 2014 года

28 июня 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Добровольцы из Пермского края отправились в Донбасс вместе с техникой Фото: Валентина Свистунова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация российских войск на Украине продолжается с 24 февраля. За это время многие пермяки решились вступить в отряды добровольцев и стать ее участниками. Очередная группа из Пермского края вместе с техникой выдвинулась в Донбасс 27 июня. Корреспондент URA.RU пообщался с одним из бойцов, который не так давно вернулся из Украины.



Он рассказал, что желающие вступить в ряды добровольцев, могут сделать это непосредственно в военкоматах Пермского края. Также подписать контракт с Минобороны РФ можно в приграничных с ЛДНР областях России, где комплектуются группы. Михаил (имя изменено — прим.ред.) защищает Донбасс с 2014 года. Сейчас он является бойцом одного из добровольческих отрядов, численностью 150 человек. Михаил (слева) участвует в спецоперации с момента ее начала, 24 февраля Фото предоставлено героем публикации Как пермяки попадают в добробаты? В добровольческие отряды берут практически всех. Контракт с Минобороны подписывается минимум на полгода. Например, у нас в отряде есть пермяк, бывший сотрудник МЧС. Из полиции люди увольняются, чтобы вступить в добровольцы. После формирования группы добровольцев проходят тренировки и обучение. Основное требование к добровольцам — чтобы не было серьезных проблем со здоровьем. Но, нужно понимать все-таки, что случайных людей с улицы нет. Это как правило, участники военно-спортивных клубов, различных ведомств. Кто сейчас востребован на передовой? Востребована пехота, штурмовики. Как давно вы участвуете в спецоперации и какие задачи ставятся перед отрядом? Михаил подписал контракт с Минобороны на полгода Фото предоставлено героем публикации Впервые зашли [на территорию Украины] ночью 24-го февраля, 26 марта вышли. Затем пару недель отдохнули и — обратно. Сейчас пока отдыхаем. Если понадобимся, нас вызовут. Задача — отбивать населенные пункты. Лично мы работали в Харьковской области. Изменилась ли тактика ведения боевых действий регулярными украинскими войсками с 2014 года? Заметно вырос уровень их подготовки и координации. В 2014-15 годах этого не было. Сейчас у ВСУ отлично налажена связь, в том числе, спутниковая, интернет. Но в плане ведения боевых действий практически ничего не изменилось — мотивации у военных как не было, так и нет. В упорные бои стараются не вступать. Например, в феврале украинская армия отступала. Многие военнослужащие сдавались в плен, бросали оружие. Да и местное население их активно нам выдавало, если они где-то прятались. Особенное первые часы наступления, в феврале, для украинских военных оказались потрясением. Они, видимо, просто нас не ждали на этом [харьковском] направлении и не были подготовлены к открытому боестолкновению. У них даже техники-то нормальной не было — какое-то старье. Пленные, которых мы впоследствии допрашивали, рассказали нам, что они только 26-го числа собирались выводить на позиции свою технику, вооружать, комплектовать передовые подразделения. А вот потому же, когда на Украину пошли западные поставки [военной техники]. появилось все, начиная от тепловизоров и ПЗРК, заканчивая суперсовременными беспилотниками. Они сутками нас «обрабатывали». И наше продвижение сильно замедлилось. А как воюют нацбаты? Первые две-три недели [после начала СВО] мы их вообще не встречали. Находили только следы и символику. Потом они начали совершать вылазки: малыми группами заходили в тыл, обстреливали нас. Как обстоят дела у добровольцев с обмундированием, вооружением, сколько платят? Большинство участников отряда — бойцы с опытом Фото предоставлено героем публикации Основная масса добровольцев не первый раз в Донбассе. Поэтому, люди готовятся самостоятельно: покупают обмундирование, какие-то спецсредства. Ну и за счет поддержки населения приобретают те же тепловизоры, квадрокоптеры. Какие у добровольцев условия в плане быта? Мы всегда дислоцируемся в разных местах, поэтому, всегда по-разному. Первый раз мы жили в спартанских условиях, спали в палатках зимой в лесу, было проблематично и со стиркой, и с помывкой, и со всем остальным. Второй раз уже проживали в бывшем советском детском лагере, было где помыться. Даже кровати были. Какие настроения сейчас у добровольцев? Как правило, добровольцы, это люди идеологически мотивированные. Очень часто воюют уверенно, потому что знают, за чем они там находятся, и за что воюют. Сильно помогают боевой опыт и знания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Спецоперация российских войск на Украине продолжается с 24 февраля. За это время многие пермяки решились вступить в отряды добровольцев и стать ее участниками. Очередная группа из Пермского края вместе с техникой выдвинулась в Донбасс 27 июня. Корреспондент URA.RU пообщался с одним из бойцов, который не так давно вернулся из Украины. Он рассказал, что желающие вступить в ряды добровольцев, могут сделать это непосредственно в военкоматах Пермского края. Также подписать контракт с Минобороны РФ можно в приграничных с ЛДНР областях России, где комплектуются группы. Михаил (имя изменено — прим.ред.) защищает Донбасс с 2014 года. Сейчас он является бойцом одного из добровольческих отрядов, численностью 150 человек. Как пермяки попадают в добробаты? В добровольческие отряды берут практически всех. Контракт с Минобороны подписывается минимум на полгода. Например, у нас в отряде есть пермяк, бывший сотрудник МЧС. Из полиции люди увольняются, чтобы вступить в добровольцы. После формирования группы добровольцев проходят тренировки и обучение. Основное требование к добровольцам — чтобы не было серьезных проблем со здоровьем. Но, нужно понимать все-таки, что случайных людей с улицы нет. Это как правило, участники военно-спортивных клубов, различных ведомств. Кто сейчас востребован на передовой? Востребована пехота, штурмовики. Как давно вы участвуете в спецоперации и какие задачи ставятся перед отрядом? Впервые зашли [на территорию Украины] ночью 24-го февраля, 26 марта вышли. Затем пару недель отдохнули и — обратно. Сейчас пока отдыхаем. Если понадобимся, нас вызовут. Задача — отбивать населенные пункты. Лично мы работали в Харьковской области. Изменилась ли тактика ведения боевых действий регулярными украинскими войсками с 2014 года? Заметно вырос уровень их подготовки и координации. В 2014-15 годах этого не было. Сейчас у ВСУ отлично налажена связь, в том числе, спутниковая, интернет. Но в плане ведения боевых действий практически ничего не изменилось — мотивации у военных как не было, так и нет. В упорные бои стараются не вступать. Например, в феврале украинская армия отступала. Многие военнослужащие сдавались в плен, бросали оружие. Да и местное население их активно нам выдавало, если они где-то прятались. Особенное первые часы наступления, в феврале, для украинских военных оказались потрясением. Они, видимо, просто нас не ждали на этом [харьковском] направлении и не были подготовлены к открытому боестолкновению. У них даже техники-то нормальной не было — какое-то старье. Пленные, которых мы впоследствии допрашивали, рассказали нам, что они только 26-го числа собирались выводить на позиции свою технику, вооружать, комплектовать передовые подразделения. А вот потому же, когда на Украину пошли западные поставки [военной техники]. появилось все, начиная от тепловизоров и ПЗРК, заканчивая суперсовременными беспилотниками. Они сутками нас «обрабатывали». И наше продвижение сильно замедлилось. А как воюют нацбаты? Первые две-три недели [после начала СВО] мы их вообще не встречали. Находили только следы и символику. Потом они начали совершать вылазки: малыми группами заходили в тыл, обстреливали нас. Как обстоят дела у добровольцев с обмундированием, вооружением, сколько платят? Основная масса добровольцев не первый раз в Донбассе. Поэтому, люди готовятся самостоятельно: покупают обмундирование, какие-то спецсредства. Ну и за счет поддержки населения приобретают те же тепловизоры, квадрокоптеры. Какие у добровольцев условия в плане быта? Мы всегда дислоцируемся в разных местах, поэтому, всегда по-разному. Первый раз мы жили в спартанских условиях, спали в палатках зимой в лесу, было проблематично и со стиркой, и с помывкой, и со всем остальным. Второй раз уже проживали в бывшем советском детском лагере, было где помыться. Даже кровати были. Какие настроения сейчас у добровольцев? Как правило, добровольцы, это люди идеологически мотивированные. Очень часто воюют уверенно, потому что знают, за чем они там находятся, и за что воюют. Сильно помогают боевой опыт и знания.