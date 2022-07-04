Губернатор ХМАО договаривается с Арменией о параллельном импорте

Представителям Армении также предложили покупать наш лес и дикоросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова договорилась с министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном подробно обсудить вопросы о ввозе на территорию ХМАО товаров, производители которых покинувших рынок РФ. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры

«В качестве предмета обсуждения бизнес-миссий были предложены организация транспортно-логистического комплекса на территории Югры, параллельного импорта товаров компаний, покинувших рынок Российской Федерации», — уточнили в депсвязей.

Кроме этого, Наталья Комарова рассказала бизнес-представителю из Армении о возможностях региона по поставкам продуктов питания и продукции из югорских дикоросов. «Наши предприниматели активно развиваются и в сфере косметологии. У нас есть ценное сырье — водные биологические ресурсы. В округе производится уникальный инновационный продукт — коллаген на основе натурального белка из речных видов рыб. Продукт высоко ценят в мире, поскольку он натуральный и максимально экологичный», — проинформировала партнеров глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что на губернатор ХМАО договорилась о сотрудничестве с властями Армении. Губернатор Югры предложила увеличить товарооборот между округом и Арменией. Для координации было решено организовать двустороннюю бизнес-миссию. Встреча проходила на полях международной выставки «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге.

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