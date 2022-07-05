Андрей Бриль раскритиковал УрФУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Председатель совета директоров ЗАО «Корин» Андрей Бриль (входит в отделение девелопмента «КОРИН холдинг» — прим.ред.) обрушился с критикой на Уральский федеральный университет. Он заявил, что вуз упразднил очень нужный для промышленной отрасли факультет, передает журналист URA.RU с места событий. Свое заявление Бриль сделал на международной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

«В УрФУ был инженерно-экономический факультет. Очень эффективный факультет. Выпускал специалистов, которые имели необходимые компетенции для производства. В УрФУ убили важную специальность. Сейчас вуз выпускает недоменеджеров, которые не понимают всех тонкостей производства», — сказал Бриль.

По словам топ-менеджера, сейчас Урал нуждается в таких специалистах. «В нынешней ситуации региону нужны специалисты, которые понимают не только тонкости инженерии, но и экономические цепочки. В УрФУ упразднили такой факультет, поэтому и специалистов нет», — резюмировал он.

Ранее агентство писало, что «Иннопром-2022» пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге. В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. В том числе выставку посетят представители промышленных предприятий ЛДНР.