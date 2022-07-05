Диетолог Калинчев рассказал, почему нельзя есть только овощи

05 июля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Питаться исключительно помидорами и огурцами вредно для здоровья, отметил Алексей Калинчев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Только овощи на завтрак, обед и ужин могут привести к ожирению и диабету. Энергию человек начинает получать из легких углеводов, булочек и конфет, купленных в буфете. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Помидоры, как и огурцы и другие овощи — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально. Классический обед — это сложные углеводы, белок и жиры, условно, растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге мы получаем ожирение и диабет», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, из-за нарушений в питании в России стал развиваться новый тип конституции женщин, когда при дефиците веса наблюдается избыток жировой массы. «Не поели нормально, а съели овощи и простые углеводы и получили Skinny Fat. То есть самый массовый тип конституции у худых женщин с дефицитом общего веса и избытком жировой массы. Это когда на костях висит целлюлит. То есть нет ожирения формального, но и нет мышцы», — подчеркнул Калинчев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Только овощи на завтрак, обед и ужин могут привести к ожирению и диабету. Энергию человек начинает получать из легких углеводов, булочек и конфет, купленных в буфете. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Помидоры, как и огурцы и другие овощи — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку и все. А калории откуда взять? Без них же нельзя жить, нужна энергия. Из пирожных и конфет? То есть себя обманули, не поели нормально. Классический обед — это сложные углеводы, белок и жиры, условно, растительное масло или животный жир. Иначе мы в итоге мы получаем ожирение и диабет», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, из-за нарушений в питании в России стал развиваться новый тип конституции женщин, когда при дефиците веса наблюдается избыток жировой массы. «Не поели нормально, а съели овощи и простые углеводы и получили Skinny Fat. То есть самый массовый тип конституции у худых женщин с дефицитом общего веса и избытком жировой массы. Это когда на костях висит целлюлит. То есть нет ожирения формального, но и нет мышцы», — подчеркнул Калинчев.