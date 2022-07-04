Глава ЯНАО поручил увеличить рейсы в Сочи и Татарстан

Жители ЯНАО смогут чаще летать в Сочи — увеличить количество рейсов поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Также планируется сделать прямые рейсы в Казань. Об этом глава округа заявил во время своего прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы сегодня обсуждали с нашей авиакомпанией [этот вопрос] по результатам тех вопросов, которые вы задавали, и дал поручение, чтобы мы дополнительно посмотрели рейсы. Это не просто делать в разгар сезона. <…> Сделаем все усилия, чтобы поставить туда дополнительные рейсы, чтобы наши северяне туда долетели и смогли отдохнуть», — сообщил глава ЯНАО.
Отмечается, что в ближайшее время должны появиться рейсы в Сочи, а также займутся проработкой вопросов полетов в Казань. «Поручение тоже даю», — уточнил губернатор.
Ранее авиакомпания «Ямал» запустил прямые рейсы на Алтай. Первый самолет приземлился в Горно-Алтайске 19 июня.
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Жители ЯНАО смогут чаще летать в Сочи — увеличить количество рейсов поручил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Также планируется сделать прямые рейсы в Казань. Об этом глава округа заявил во время своего прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте». «Мы сегодня обсуждали с нашей авиакомпанией [этот вопрос] по результатам тех вопросов, которые вы задавали, и дал поручение, чтобы мы дополнительно посмотрели рейсы. Это не просто делать в разгар сезона. <…> Сделаем все усилия, чтобы поставить туда дополнительные рейсы, чтобы наши северяне туда долетели и смогли отдохнуть», — сообщил глава ЯНАО. Отмечается, что в ближайшее время должны появиться рейсы в Сочи, а также займутся проработкой вопросов полетов в Казань. «Поручение тоже даю», — уточнил губернатор. Ранее авиакомпания «Ямал» запустил прямые рейсы на Алтай. Первый самолет приземлился в Горно-Алтайске 19 июня.