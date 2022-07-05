В депздраве рассказали о состоянии найденного в Ишиме младенца

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез
В ведомстве сообщили, что на данный момент ребенок чувствует себя хорошо Фото:

Состояние оставленного на улице в Ишиме младенца удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«8 месячный ребенок был госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 (г. Ишим) с возможными травмами, в ходе обследования травмы не выявлены. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме на улице был обнаружен восьмимесячный ребенок. Малыш был госпитализирован в больницу.

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Состояние оставленного на улице в Ишиме младенца удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. «8 месячный ребенок был госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 (г. Ишим) с возможными травмами, в ходе обследования травмы не выявлены. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме на улице был обнаружен восьмимесячный ребенок. Малыш был госпитализирован в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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