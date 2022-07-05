В депздраве рассказали о состоянии найденного в Ишиме младенца

В ведомстве сообщили, что на данный момент ребенок чувствует себя хорошо
Состояние оставленного на улице в Ишиме младенца удовлетворительное. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«8 месячный ребенок был госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 (г. Ишим) с возможными травмами, в ходе обследования травмы не выявлены. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ишиме на улице был обнаружен восьмимесячный ребенок. Малыш был госпитализирован в больницу.
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