В Ишиме женщина бросила младенца на улице. Ребенок госпитализирован

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Клипарт. Магнитогорск, младенец, педиатрическое отделение, кувез
У ребенка зафиксировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма Фото:

В Тюменской области в городе Ишим неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и исчезла в неизвестном направлении. Ребенок был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

«Вечером 4 июня местная жительница города Ишим рассказала, что на ее глазах неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Ребенок госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — рассказали в ведомстве изданию «Тюменская линия».

Также там отметили, что состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. По состоянию на вечер 5 июня в больницу по данному случаю никто из родственников малыша не обращался. Информация была передана в правоохранительные органы.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой о комментарии. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на трубах теплотрассы был обнаружен младенец. Ребенка нашли прохожие и передали его в больницу.

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В Тюменской области в городе Ишим неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и исчезла в неизвестном направлении. Ребенок был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. «Вечером 4 июня местная жительница города Ишим рассказала, что на ее глазах неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Ребенок госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — рассказали в ведомстве изданию «Тюменская линия». Также там отметили, что состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. По состоянию на вечер 5 июня в больницу по данному случаю никто из родственников малыша не обращался. Информация была передана в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой о комментарии. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на трубах теплотрассы был обнаружен младенец. Ребенка нашли прохожие и передали его в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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