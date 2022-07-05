В Тюменской области в городе Ишим неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и исчезла в неизвестном направлении. Ребенок был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
«Вечером 4 июня местная жительница города Ишим рассказала, что на ее глазах неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Ребенок госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — рассказали в ведомстве изданию «Тюменская линия».
Также там отметили, что состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. По состоянию на вечер 5 июня в больницу по данному случаю никто из родственников малыша не обращался. Информация была передана в правоохранительные органы.
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой о комментарии. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на трубах теплотрассы был обнаружен младенец. Ребенка нашли прохожие и передали его в больницу.
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В Тюменской области в городе Ишим неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и исчезла в неизвестном направлении. Ребенок был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. «Вечером 4 июня местная жительница города Ишим рассказала, что на ее глазах неизвестная женщина оставила восьмимесячного ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Ребенок госпитализирован в соматическое отделение областной больницы №4 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — рассказали в ведомстве изданию «Тюменская линия». Также там отметили, что состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. По состоянию на вечер 5 июня в больницу по данному случаю никто из родственников малыша не обращался. Информация была передана в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения с просьбой о комментарии. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске на трубах теплотрассы был обнаружен младенец. Ребенка нашли прохожие и передали его в больницу.