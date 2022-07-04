04 июля 2022

Жители ЯНАО попросили Артюхова заменить детские наборы деньгами

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Возможно детские наборы при рождении второго ребенка заменят деньгами, сообщил Артюхов Фото:

Наборы «Малышу Ямала», которые родители получают от окружного правительства при рождении второго ребенка — могут компенсировать деньгами. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте».

«Замена подарка компенсации — вопрос, который требует дополнительной встречи с молодыми родителями для обсуждения. В том то и была задумка этого мероприятия, чтобы в коробке было все самое необходимое. По той реакции, которую я видел — это хорошая идея. Компенсация может внести проблемы. В тех семьях, где рождается второй ребенок, наверное, не нужно такую же коробку дарить. Можно рассмотреть компенсацию. Но в целом это нужно обсуждать с родителями», — сказал он.

Ранее сообщалось, что молодые родители распродают наборы «Малышу Ямала» на сайте Avito. Стоимость набора варьировалась от 10 до 16 тысяч рублей. Использованный набор продавали за четыре тысячи рублей.

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Наборы «Малышу Ямала», которые родители получают от окружного правительства при рождении второго ребенка — могут компенсировать деньгами. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы жителей ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте». «Замена подарка компенсации — вопрос, который требует дополнительной встречи с молодыми родителями для обсуждения. В том то и была задумка этого мероприятия, чтобы в коробке было все самое необходимое. По той реакции, которую я видел — это хорошая идея. Компенсация может внести проблемы. В тех семьях, где рождается второй ребенок, наверное, не нужно такую же коробку дарить. Можно рассмотреть компенсацию. Но в целом это нужно обсуждать с родителями», — сказал он. Ранее сообщалось, что молодые родители распродают наборы «Малышу Ямала» на сайте Avito. Стоимость набора варьировалась от 10 до 16 тысяч рублей. Использованный набор продавали за четыре тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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