В Екатеринбурге неизвестный обстрелял автобус

В полиции проверяют сообщение очевидца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Об этом URA.RU рассказал очевидец инцидента.

«Ехал в 59-м автобусе, сквозной выстрел, стекло лопнуло, громкий хлопок, много перепугавшихся пассажиров», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель высадил всех находившихся в салоне и сфотографировал повреждения. Очевидец поделился фотографиями.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

Фото: очевидец URA.RU

Фото: очевидец URA.RU