В Екатеринбурге неизвестный обстрелял автобус

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В полиции проверяют сообщение очевидца Фото:

На остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Об этом URA.RU рассказал очевидец инцидента.

«Ехал в 59-м автобусе, сквозной выстрел, стекло лопнуло, громкий хлопок, много перепугавшихся пассажиров», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель высадил всех находившихся в салоне и сфотографировал повреждения. Очевидец поделился фотографиями.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

Фото:
Фото:

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На остановке «Амундсена» в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автобус №59, у которого из-за этого полопались стекла. Об этом URA.RU рассказал очевидец инцидента. «Ехал в 59-м автобусе, сквозной выстрел, стекло лопнуло, громкий хлопок, много перепугавшихся пассажиров», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель высадил всех находившихся в салоне и сфотографировал повреждения. Очевидец поделился фотографиями. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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