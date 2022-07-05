ВСУ хотят ставить на учет военнообязанных и запрещать им уезжать

05 июля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Военные комиссариаты будут давать разрешения на выезд украинцам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Органы власти Украины должны запретить военнообязанным гражданам покидать место жительства. Покинуть его можно будет по специальному разрешению от военных комиссариатов. Такую инициативу предложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Все, кто до сих пор не состоят или заново не встали на воинский учет, должны это сделать. Те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК [территориальных центрах комплектования]», — говорится в тексте письма Залужного, которое опубликовал народный депутат партии «Слуга народа» Александр Федиенко в своем telegram-канале. Согласно тексту документа, разрешения на выезд военные комиссариаты будут давать тем, у кого есть бронь или отсрочка, в том числе по состоянию здоровья, пишет MK.RU . Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что разрабатывают правила, по которым ограничиваются право военнообязанных перемещаться по стране и покидать Украину без разрешения военкоматов, дополняет Nation News. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также спасение граждан Донбасса от геноцида киевского режима. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Органы власти Украины должны запретить военнообязанным гражданам покидать место жительства. Покинуть его можно будет по специальному разрешению от военных комиссариатов. Такую инициативу предложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. «Все, кто до сих пор не состоят или заново не встали на воинский учет, должны это сделать. Те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК [территориальных центрах комплектования]», — говорится в тексте письма Залужного, которое опубликовал народный депутат партии «Слуга народа» Александр Федиенко в своем telegram-канале. Согласно тексту документа, разрешения на выезд военные комиссариаты будут давать тем, у кого есть бронь или отсрочка, в том числе по состоянию здоровья, пишет MK.RU. Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что разрабатывают правила, по которым ограничиваются право военнообязанных перемещаться по стране и покидать Украину без разрешения военкоматов, дополняет Nation News. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также спасение граждан Донбасса от геноцида киевского режима.