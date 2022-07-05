Пятеро свердловчан разгромили фонтан в Асбесте. Фото

06 июля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Неизвестные разрушили фонтан в Асбесте (Свердловская область) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) пятеро неизвестных разрушили фонтан. Двое свердловчан забрались на верхнюю чашу сооружения, после чего фонтан обрушился, придавив одного из мужчин. Об этом заявила глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По словам очевидцев, двое участников происшествия забрались на верхнюю чашу фонтана, в результате чего она рухнула, придавив одного из них. Пострадавший в реанимации», — рассказала Тихонова. Остальные четверо неизвестных к моменту приезда полиции покинули Форумную площадь, на которой находится фонтан. Тихонова отметила, что после инцидента патрулирование центральных улиц города в ночное время суток будет усилено. Кроме этого, глава Асбестовского городского округа пообещала восстановить разрушенный фонтан. Фото: личная страница Натальи Тихоновой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Натальи Тихоновой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страница Натальи Тихоновой в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Асбесте (Свердловская область) пятеро неизвестных разрушили фонтан. Двое свердловчан забрались на верхнюю чашу сооружения, после чего фонтан обрушился, придавив одного из мужчин. Об этом заявила глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «По словам очевидцев, двое участников происшествия забрались на верхнюю чашу фонтана, в результате чего она рухнула, придавив одного из них. Пострадавший в реанимации», — рассказала Тихонова. Остальные четверо неизвестных к моменту приезда полиции покинули Форумную площадь, на которой находится фонтан. Тихонова отметила, что после инцидента патрулирование центральных улиц города в ночное время суток будет усилено. Кроме этого, глава Асбестовского городского округа пообещала восстановить разрушенный фонтан.