FAZ: Германия проиграла, пытаясь навредить Путину

Власти Германии приняли неэффективное решение, поддержав эмбарго на нефть из России, уверен немецкий политик Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Эмбарго на российскую нефть было неправильным решением, это «позор для Восточной Германии, но не для президента РФ Владимира Путина». Таким мнением поделился депутат Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн.

«Ввиду рекордной инфляции и газового кризиса последнее слово о нефтяном эмбарго еще не должно было быть сказано. Если вы понимаете, что едете не на том поезде, вам следует сойти при первой же возможности. Недаром большинство восточных немцев отвергают эмбарго. <…> Это позор для Восточной Германии, но не для президента России Владимира Путина», — заявил Пеллман изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что Россия получает выгоду от роста цен на энергоносители и легко находит новые страны для экспорта нефти. При этом в Германии эмбарго «подольет масло в инфляционные огонь», уверен политик.

Ранее ЕС ввел частичный запрет на эмбарго российской нефти. Из-за антироссийских санкций цены на энергоносители в Европе сильно выросли. Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер заявил, что отказ от российских энергоресурсов спровоцирует затяжную рецессию в Евросоюзе.