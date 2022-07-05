05 июля 2022

Жители ЯНАО выступят в легендарном шоу Первого канала

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, гармонь, аккордеон, флаг россии, праздник
До 10 июля ямальцы могут подать заявки на прослушивание Фото:

Жителей Пуровского района ЯНАО приглашают на съемки в передачу «Играй гармонь!», которая выходит на Первом канале. Об этом в своих соцсетях сообщает администрация района.

«Впервые в Тарко-Сале пройдут съемки знаменитой телепрограммы „Играй гармонь!“. Именно ты можешь засветиться на Первом канале», — говорится в сообщении.

Жители могут подать заявку на прослушивание до 10 июля в любое учреждение культуры Пуровского района. Первого сентября в детской школе искусств имени И.О. Дунаевского состоится прослушивание исполнителей любого жанра и профессиональных коллективов.

Передача «Играй гармонь!» транслируется на Первом канале с 1986 года. Она выходит в 6:55 утра по воскресеньям.

Ранее URA.RU сообщало, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов снялся в клипе в Надыме. Среди жителей района проводился кастинг. Ямальцы смогли принять участие в съемках.

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Жителей Пуровского района ЯНАО приглашают на съемки в передачу «Играй гармонь!», которая выходит на Первом канале. Об этом в своих соцсетях сообщает администрация района. «Впервые в Тарко-Сале пройдут съемки знаменитой телепрограммы „Играй гармонь!“. Именно ты можешь засветиться на Первом канале», — говорится в сообщении. Жители могут подать заявку на прослушивание до 10 июля в любое учреждение культуры Пуровского района. Первого сентября в детской школе искусств имени И.О. Дунаевского состоится прослушивание исполнителей любого жанра и профессиональных коллективов. Передача «Играй гармонь!» транслируется на Первом канале с 1986 года. Она выходит в 6:55 утра по воскресеньям. Ранее URA.RU сообщало, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов снялся в клипе в Надыме. Среди жителей района проводился кастинг. Ямальцы смогли принять участие в съемках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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