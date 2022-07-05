Жители ЯНАО выступят в легендарном шоу Первого канала

До 10 июля ямальцы могут подать заявки на прослушивание Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителей Пуровского района ЯНАО приглашают на съемки в передачу «Играй гармонь!», которая выходит на Первом канале. Об этом в своих соцсетях сообщает администрация района.

«Впервые в Тарко-Сале пройдут съемки знаменитой телепрограммы „Играй гармонь!“. Именно ты можешь засветиться на Первом канале», — говорится в сообщении.

Жители могут подать заявку на прослушивание до 10 июля в любое учреждение культуры Пуровского района. Первого сентября в детской школе искусств имени И.О. Дунаевского состоится прослушивание исполнителей любого жанра и профессиональных коллективов.

Передача «Играй гармонь!» транслируется на Первом канале с 1986 года. Она выходит в 6:55 утра по воскресеньям.

Ранее URA.RU сообщало, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов снялся в клипе в Надыме. Среди жителей района проводился кастинг. Ямальцы смогли принять участие в съемках.