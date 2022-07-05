ФСБ поймала пермского расиста

Сотрудники ФСБ выявили интернет-экстремиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю поймали пермяка — специалиста российской телекоммуникационной компании, причастного к экстремистской деятельности в интернете. В социальных сетях он размещал публичные призывы к насилию в отношении группы лиц, объединенной по признакам расы и национальности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2020 году мужчина в открытом доступе разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насилию в отношении группы лиц, объединенной по признакам расы, национальности, языка, происхождения. На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет“», — сообщили в ведомстве.

Дзержинский районный суд Перми признал пермяка виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Также ему запретили два года администрировать информационные ресурсы в интернете, в том числе паблики в соцсетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми силовики ищут экстремистов и проверяют владельцев оружия. Так они готовились к обеспечению безопасности празднования Дня Победы.