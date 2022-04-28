В Перми силовики ищут экстремистов и проверяют владельцев оружия

29 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Владельцев оружия проверяет полиция и ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Накануне Дня Победы пермские силовики ищут в соцсетях экстремистов и проверяют владельцев огнестрельного оружия. О работе по обеспечению безопасности во время празднования 9 мая рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Пермскому краю Акиф Гусейнов. «Во взаимодействии с УФСБ проводятся дополнительные мероприятия по получению упреждающей оперативной информации, которые направлены на пресечение терактов и акций экстремистского характера. Осуществляется мониторинг сети интернет, который направлен на выявление лиц, которые распространяют материалы экстремистского и террористического характера. Продолжаем работу по проверке лиц, имеющих огнестрельное оружие в 500-метровой зоне [от проведения массовых мероприятий]», — доложил Гусейнов на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на Октябрьскую площадь, где пройдет военный парад, можно будет попасть только через рамки металлоискателей. Посетителям запрещено проносить с собой оружие, алкоголь, напитки в стеклянной таре, горючие и взрывоопасные вещества. 9 мая в районе проведения массовых мероприятий запретят продавать колюще-режущие предметы. Парад в Перми, как обещают власти, будет самым масштабным за всю историю города. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Накануне Дня Победы пермские силовики ищут в соцсетях экстремистов и проверяют владельцев огнестрельного оружия. О работе по обеспечению безопасности во время празднования 9 мая рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД РФ по Пермскому краю Акиф Гусейнов. «Во взаимодействии с УФСБ проводятся дополнительные мероприятия по получению упреждающей оперативной информации, которые направлены на пресечение терактов и акций экстремистского характера. Осуществляется мониторинг сети интернет, который направлен на выявление лиц, которые распространяют материалы экстремистского и террористического характера. Продолжаем работу по проверке лиц, имеющих огнестрельное оружие в 500-метровой зоне [от проведения массовых мероприятий]», — доложил Гусейнов на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на Октябрьскую площадь, где пройдет военный парад, можно будет попасть только через рамки металлоискателей. Посетителям запрещено проносить с собой оружие, алкоголь, напитки в стеклянной таре, горючие и взрывоопасные вещества. 9 мая в районе проведения массовых мероприятий запретят продавать колюще-режущие предметы. Парад в Перми, как обещают власти, будет самым масштабным за всю историю города.