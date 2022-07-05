05 июля 2022

Свердловчанин требует проверить законность траты 40 млн на КВН. «Шоу небедных смехачей»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
Вести мероприятие на Урал приедет знаменитый Александр Масляков Фото:

Жителя Екатеринбурга Михаила П. возмутила информация о том, что на проведение концерта «Встреча выпускников КВН» обойдется бюджету Свердловской области в 40 млн рублей. Такая сумма ранее была озвучена в СМИ со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова. Негодующий горожанин рассказал URA.RU, что отправил в прокуратуру региона обращение с просьбой проверить законность траты бюджетных денег.

«Меня до глубины души возмутило, что в нынешней сложной ситуации наши областные власти закатывают эту многомиллионную трату на шоу и без того не бедных смехачей. И это на фоне того, что из-за СВО на территории России обосновывается столько беженцев, испытывающих различные проблемы, когда народ собирает деньги на гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР», — объяснил собеседник, который пожелал не называть свою фамилию. Горожанин отправил запрос в свердловскую прокуратуру.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 июля в Екатеринбурге пройдет встреча выпускников-чемпионов КВН, которую будет вести Александр Масляков. Проведение мероприятия обойдется областному бюджету ориентировочно в 40 млн рублей. Такая сумма была обозначена в письменном обращении замгубернатора Павла Крекова к главе региона Евгению Куйвашеву.

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Жителя Екатеринбурга Михаила П. возмутила информация о том, что на проведение концерта «Встреча выпускников КВН» обойдется бюджету Свердловской области в 40 млн рублей. Такая сумма ранее была озвучена в СМИ со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова. Негодующий горожанин рассказал URA.RU, что отправил в прокуратуру региона обращение с просьбой проверить законность траты бюджетных денег. «Меня до глубины души возмутило, что в нынешней сложной ситуации наши областные власти закатывают эту многомиллионную трату на шоу и без того не бедных смехачей. И это на фоне того, что из-за СВО на территории России обосновывается столько беженцев, испытывающих различные проблемы, когда народ собирает деньги на гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР», — объяснил собеседник, который пожелал не называть свою фамилию. Горожанин отправил запрос в свердловскую прокуратуру. Ранее URA.RU сообщало, что 15 июля в Екатеринбурге пройдет встреча выпускников-чемпионов КВН, которую будет вести Александр Масляков. Проведение мероприятия обойдется областному бюджету ориентировочно в 40 млн рублей. Такая сумма была обозначена в письменном обращении замгубернатора Павла Крекова к главе региона Евгению Куйвашеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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