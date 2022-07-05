Неадекватный мужчина ограбил секс-шоп в центре Тюмени

Тюменец попытался убежать с товаром на почти 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени в состоянии наркотического опьянения попытался ограбить магазин интим-товаров на улице Холодильной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Мужчина набрал товара почти на 40 тысяч рублей и хотел с ним сбежать.

«В дежурную часть полиции обратилась продавец-консультант магазина интимных товаров, расположенного на улице Холодильной в Тюмени. Девушка сообщила, что неизвестный мужчина попросил упаковать ему различные товары на 38 тысяч рублей. Когда консультант сложила все в пакет, злоумышленник схватил его и выбежал на улицу», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.

Сбежать с добычей из секс-шопа грабителю не удалось: его спугнул погнавшийся за ним охранник. Тюменец выкинул пакет и скрылся. В торговой точке — магазине интим-товаров «Андрей», URA.RU подтвердили факт инцидента.

Позднее мужчину задержали. Оказалось, что он также попытался украсть ноутбук из магазина техники, но и там охрана не позволила это сделать. Как признался полицейским злоумышленник, нарушить закон он решил после употребления наркотиков.

При себе у ранее судимого 31-летнего тюменца также обнаружили 60 свертков с запрещенными веществами. В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела: за грабеж, кражу и сбыт наркотиков в крупном размере.