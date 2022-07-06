Лавров ответил на обвинения Киева в обстреле РФ своих городов

За обстрелы российских приграничных городов ответственна Украина, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев лжет о том, что Россия сама обстреливает свои приграничные села и деревни, чтобы сорвать поставки вооружения на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

«Если коротко — врут. Факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Минобороны на ежедневной основе. Западные страны должны осознавать свою ответственность независимо от того, как толкует все [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда. Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он назвал действия Украины государственным террором.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира путина. Ее целями, по его словам, являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь населению Донбасса. Приграничные населенные пункты Курской и Белгородской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны украинских войск.

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