05 июля 2022

В ЯНАО вдвое выросла потребность в работниках сферы обслуживания

© Служба новостей «URA.RU»
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Постное меню от Михаила Аракелова в ресторане Carbonara. Екатеринбург, официант, carbonara
В ЯНАО требуются менеджеры по туризму, парикмахеры, тренеры и официанты Фото:

У ямальских компаний резко выросла потребность в сотрудниках из сферы обслуживания. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, в июне в ЯНАО появилось на 85% больше вакансий менеджеров по туризму, по сравнению с маем.

«Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы „Туризм, гостиницы, рестораны“ — в июне в ЯНАО было открыто сразу на 85% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли „Спорт, фитнес, салоны красоты“ (+35%), „Искусство, развлечения, масс-медиа“ (+18%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+17%), „Банки, инвестиции“ (+16%), „Административный персонал“ (+16%), „Добыча сырья“ (+16%), „Строительство“ (+15%), „Производство“ (+12%) и „Продажи“ (+12%)», — говорится в сообщении компании.

Также в регионе резко сократились предложения по вакансиям консультантов, юристов и государственных служащих. Самыми востребованными остались сферы продаж, строительства, рабочий персонал и производство.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты ЯНАО испытывают трудности в поиске работы. В регионе высокая конкуренция — на одну вакансию претендуют почти пять претендентов.

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У ямальских компаний резко выросла потребность в сотрудниках из сферы обслуживания. Как сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru, в июне в ЯНАО появилось на 85% больше вакансий менеджеров по туризму, по сравнению с маем. «Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах сферы „Туризм, гостиницы, рестораны“ — в июне в ЯНАО было открыто сразу на 85% больше таких вакансий, чем в мае. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли „Спорт, фитнес, салоны красоты“ (+35%), „Искусство, развлечения, масс-медиа“ (+18%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+17%), „Банки, инвестиции“ (+16%), „Административный персонал“ (+16%), „Добыча сырья“ (+16%), „Строительство“ (+15%), „Производство“ (+12%) и „Продажи“ (+12%)», — говорится в сообщении компании. Также в регионе резко сократились предложения по вакансиям консультантов, юристов и государственных служащих. Самыми востребованными остались сферы продаж, строительства, рабочий персонал и производство. Ранее URA.RU сообщало, что студенты ЯНАО испытывают трудности в поиске работы. В регионе высокая конкуренция — на одну вакансию претендуют почти пять претендентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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