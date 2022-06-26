В ХМАО и ЯНАО студенты испытывают трудности в поисках работы

В ХМАО и ЯНАО конкуренция на рынке труда, среди студентов и молодых специалистов, находится на повышенном и среднем уровне. Об этом сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
«В ХМАО конкуренция среди студентов находится на повышенном уровне, на одну вакансию приходится 7,2 активного резюме. В ЯНАО уровень конкуренции средний — 4,9 резюме на вакансию», — сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные исследования.
В исследовании отмечается, что студенты и начинающие специалисты составляют около четвертой части от всех соискателей работы. В ХМАО доля резюме указанных категорий составляет 26%, а в ЯНАО 21%.
При этом интерес со стороны работодателей к этой категории в ХМАО составляет 20%. В ЯНАО 18% работодателей готовы принять студентов на работу.
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В ХМАО и ЯНАО конкуренция на рынке труда, среди студентов и молодых специалистов, находится на повышенном и среднем уровне. Об этом сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru. «В ХМАО конкуренция среди студентов находится на повышенном уровне, на одну вакансию приходится 7,2 активного резюме. В ЯНАО уровень конкуренции средний — 4,9 резюме на вакансию», — сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на собственные исследования. В исследовании отмечается, что студенты и начинающие специалисты составляют около четвертой части от всех соискателей работы. В ХМАО доля резюме указанных категорий составляет 26%, а в ЯНАО 21%. При этом интерес со стороны работодателей к этой категории в ХМАО составляет 20%. В ЯНАО 18% работодателей готовы принять студентов на работу. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО и ЯНАО сократилось количество вакансий. По сравнению с прошлым годом, в Югре показатель сократился на 10%, а на Ямале на 9%.