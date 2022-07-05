Пермские власти объяснили, зачем закупили таблетки от импотенции

В пермском минздраве объяснили, зачем закупили партию аналога «Виагры» Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В министерстве здравоохранения Пермского края объяснили, зачем закупили партию лекарства «Силденафил», который является аналогом «Виагры». Данный препарат предназначен для пациентов с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава.

«Лекарственный препарат „Силденафил“ используется для лечения легочной гипертензии у больных с пороком сердца по жизненным показаниям. Данная закупка организована по заключению главного внештатного специалиста минздрава Пермского края специально для обеспечения пациентов с вышеупомянутой патологией», — ответили URA.RU в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что реализовывать препарат будут через аптечные пункты больниц. Лекарство отпускается льготным категориям граждан по бесплатным рецептам.

Ранее URA.RU сообщало, что краевой минздрав приобрел партию препарата «Силденафил», более известного как «Виагра». По данным регистра лекарственных средств России, основным показанием к применению этих таблеток, является эректильная дисфункция (импотенция) у мужчин.