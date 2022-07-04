Пермские власти закупили таблетки для лечения импотенции

Пермский минздрав закупил партию аналога «Виагры» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края приобрело партию препарата «Силденафил», который является аналогом известной «Виагры». Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Силденафил, таблетки, покрытые оболочкой, 20 милиграмм. Количество — 1080 штук, общая стоимость 43,2 тысячи рублей. Контракт заключен с ООО „Аскор-Сервис“, дата окончания исполнения — 31 июля 2022 года», — сообщается в двух конкурсных заявках. Цели закупки в лотах не указаны, на этот счет URA.RU направлен запрос в пресс-службу краевого минздрава.

По данным регистра лекарственных средств России (РЛС), основным показанием к применению препарата «Силденафил» является эректильная дисфункция (импотенция) у мужчин. Самая популярная марка, под которой выпускаются таблетки — «Виагра» от американского производителя Pfizer.

Ранее URA.RU сообщало, что компания из США разрывает контракт с Пермским центром иммунологии. Учреждение получило уведомление о прекращении поставок вакцин от кори, паротита, краснухи и ветряной оспы.