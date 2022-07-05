Махонин заявил о суперцели для Перми на ближайшие годы

Дмитрий Махонин намерен сделать Пермь столицей киноиндустрии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край может стать столицей кинопроизводства в России, заявил на заседании правительства региона губернатор Дмитрий Махонин. Он напомнил, что в Прикамье развивается кинофестивальное движение, открываются новые социальные кинозалы, а благодаря программе рибейта в крае снимается до шести фильмов в год.

«Программа рибейта у нас одна из самых успешных в стране. Съемки проходят на территории края — у нас очень хорошая природа, локации, жители охотно участвуют в массовках. Мы даже предусмотрели подготовку кадров управленцев в сфере кино на базе Высшей школы экономики — с 2023 года это будет высшее образование, а с этого курсы организованы. Мы считаем, что в принципе мы можем стать одним из центров или столицей кино в нашей стране», — заявил Махонин. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, развитие киноотрасли поможет привлечь в край туристов, создать новые рабочие места, открыть возможности для малого и среднего бизнеса. В прошлом году Прикамье в свою экономику привлекло с помощью кино 180 млн рублей. Губернатор уверен, что это только начало.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сейчас проходят съемки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2» режиссера Антона Богданова. В Перми снимается и лента Любови Мульменко «Фрау». Этим летом пермяки уже смогли посмотреть фильм-катастрофу «Одна», который снимали в регионе.