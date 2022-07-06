Госдума отказала «Яндексу» в налоговых льготах для IT-компаний

06 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

«Яндекс. Такси» останется без налоговых льгот от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная дума РФ приняла закон, который не позволяет высокорентабельным IT-компаниям получать льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Таким образом российский IT-гигант «Яндекс» не сможет получать налоговые льготы от государства. Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022—2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. Исключается возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса в целях минимизации потерь региональных и федерального бюджетов. Это касается IT-подразделений банков, отдельных высокорентабельных компаний, таких как «Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», — следует из законопроекта. При этом новые поправки предполагают снижение налоговой нагрузки на компании, которые используют российское программное обеспечение или приобретают российскую электронику. Закон также отменяет ограничения по численности работников в IT-компаниях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Государственная дума РФ приняла закон, который не позволяет высокорентабельным IT-компаниям получать льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Таким образом российский IT-гигант «Яндекс» не сможет получать налоговые льготы от государства. Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022—2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. Исключается возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса в целях минимизации потерь региональных и федерального бюджетов. Это касается IT-подразделений банков, отдельных высокорентабельных компаний, таких как «Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка», — следует из законопроекта. При этом новые поправки предполагают снижение налоговой нагрузки на компании, которые используют российское программное обеспечение или приобретают российскую электронику. Закон также отменяет ограничения по численности работников в IT-компаниях.