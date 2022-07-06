В Кургане планируют ввести 40 автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане планируют ввести 40 новых автобусных маршрутов, при этом 50 старых хотят отменить. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.

«О внесении дополнений в постановление администрации города Кургана от 03.12.2020 г. № 7391 „Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Кургана на 2021—2023 годы“. <…> Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Плешкова А.В», — указано в проекте документа.

В приложении к проекту №1 перечислены 40 новых маршрутов, которые хотят ввести с 1 января 2023 года. В приложении №2 указано, что 50 старых маршрутов планируют отменить до 2026 года. Вот список новых маршрутов:

№ 11 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;

№ 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;

№ 15 «пос. Смолино — пос. Локомотивный» (отдельные рейсы до АК «Корвет»);

№ 16 «Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя»;

№ 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)»;

№ 24 «пос. Вороновка — пос. Озерный»;

№ 28 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле»;

№ 29 «Микрорайон Зайково — ул. Гайдара»;

№ 32 «Вокзал — Зайковское кладбище» (сезонный маршрут);

№ 41 «Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов УВД)»;

№ 45 «пос. Вороновка — ул. Криволапова»;

№ 46 «ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки»;

№ 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 55 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 56 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;

№ 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 62 «АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина»;

№ 63 «ул. Лескова — Вокзал»;

№ 64 «Госпиталь — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста»;

№ 65 «пос. Радужный — Вокзал»;

№ 66 «пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»;

№ 68 «ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;

№ 70 «ул. 9 Мая — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;

№ 71 «пос. Левашово — ул. Лескова»;

№ 73 «1 микрорайон — ул. Гайдара»;

№ 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;

№ 77 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)»;

№ 90 «Госпиталь — ул. Достоевского»;

№ 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста)»;

№ 92 «Аэропорт — пос. ТЭЦ»;

№ 93 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)»;

№ 94 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;

№ 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;

№ 96 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый»;

№ 97 «1 микрорайон — Швейная фирма»;

№ 99 «ул. Достоевского — ОАО «Синтез» (отдельные рейсы до мкр. Черемухово)».

Ранее стало известно, что в Кургане хотят ввести регулируемый тариф, чтобы избежать внезапного повышения стоимости проезда на отдельных автобусных маршрутах. По словам мэра Елены Ситниковой, тариф установят в диапазоне от 30 до 32 рублей.