В Кургане планируют ввести 40 новых автобусных маршрутов, при этом 50 старых хотят отменить. Данная информация размещена на сайте городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли.
«О внесении дополнений в постановление администрации города Кургана от 03.12.2020 г. № 7391 „Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Кургана на 2021—2023 годы“. <…> Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Плешкова А.В», — указано в проекте документа.
В приложении к проекту №1 перечислены 40 новых маршрутов, которые хотят ввести с 1 января 2023 года. В приложении №2 указано, что 50 старых маршрутов планируют отменить до 2026 года. Вот список новых маршрутов:
- № 11 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;
- № 14 «Центральный рынок — ст. Утяк»;
- № 15 «пос. Смолино — пос. Локомотивный» (отдельные рейсы до АК «Корвет»);
- № 16 «Вокзал — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
- № 18 «Вокзал — НДПК «Новый город» (отдельные рейсы до микрорайона Нижняя Утятка)»;
- № 24 «пос. Вороновка — пос. Озерный»;
- № 28 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле»;
- № 29 «Микрорайон Зайково — ул. Гайдара»;
- № 32 «Вокзал — Зайковское кладбище» (сезонный маршрут);
- № 41 «Вокзал — микрорайон Глинки (отдельные рейсы до садов УВД)»;
- № 45 «пос. Вороновка — ул. Криволапова»;
- № 46 «ул. Бурова-Петрова — микрорайон Глинки»;
- № 50 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
- № 51 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
- № 54 «7 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 55 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
- № 56 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
- № 57 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 58 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
- № 62 «АО «НПО «Курганприбор» — ул. Халтурина»;
- № 63 «ул. Лескова — Вокзал»;
- № 64 «Госпиталь — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста»;
- № 65 «пос. Радужный — Вокзал»;
- № 66 «пос. Сиреневый — ОАО «Синтез»;
- № 68 «ул. Криволапова — ул. 9 Мая»;
- № 70 «ул. 9 Мая — ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста — бульвар Солнечный»;
- № 71 «пос. Левашово — ул. Лескова»;
- № 73 «1 микрорайон — ул. Гайдара»;
- № 74 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
- № 76 «1 микрорайон — пос. ТЭЦ»;
- № 77 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост»)»;
- № 90 «Госпиталь — ул. Достоевского»;
- № 91 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (отдельные рейсы до Омского моста)»;
- № 92 «Аэропорт — пос. ТЭЦ»;
- № 93 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)»;
- № 94 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
- № 95 «пос. Вороновка — ул. Лескова»;
- № 96 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый»;
- № 97 «1 микрорайон — Швейная фирма»;
- № 99 «ул. Достоевского — ОАО «Синтез» (отдельные рейсы до мкр. Черемухово)».
Ранее стало известно, что в Кургане хотят ввести регулируемый тариф, чтобы избежать внезапного повышения стоимости проезда на отдельных автобусных маршрутах. По словам мэра Елены Ситниковой, тариф установят в диапазоне от 30 до 32 рублей.
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