В Кургане введут новый тариф на проезд в автобусах

В Кургане планируют ввести регулируемый тариф для автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане власти планируют ввести регулируемый тариф, что поможет избежать внезапного повышения стоимости проезда на отдельных автобусных маршрутах. Об этом на пресс-конференции в мэрии Кургана сообщила глава города Елена Ситникова.

«Планируем ввести регулируемый тариф, будет единый интервал остановок автобусов. Повторения весенних историй с увеличением тарифа перевозчиками не будет», — передает слова Ситниковой корреспондент издания 45.RU.

Ситникова отметила, что для установления тарифа изучается пассажиропоток, и разработан проект новой маршрутной сети. Представители издания добавили, что до 1 июля перевозчики могут высказать свои предложения, а с 18 июля по 1 августа их обсудят на публичных слушаниях. Мэр рассказала, что контракты с перевозчиками будут заключать на пять лет, и за соблюдением графика маршрутов будут строго следить. По ее словам, власти планируют, что за год транспорт будет обновлен на 30%. Она добавила, что по плану в Кургане будет 40 маршрутов, а тариф установят в диапазоне от 30 до 32 рублей.

В конце марта на некоторых автобусных маршрутах Кургана стоимость проезда повысилась с 30 до 33 рублей. Позже представителям власти удалось договориться с бизнесменами вернуть тариф на прежний уровень. Предприниматели называли повышение стоимости проезда вынужденной мерой, так как в городе нет регулируемого тарифа.