Диетолог Копытько заявила об ограничениях в еде после COVID. «Длятся до полугода»

07 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Диета после COVID-19 может длиться до полугода, отметила Марина Копытько Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У переболевших COVID-19 проблемы со здоровьем могут длиться до полугода. На этот период для коррекции состояния пациентам назначают особую диету. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завотделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, автор книг о питании, кандидат медицинских наук Марина Копытько. «Осложнения после COVID-19 могут длиться от трех до шести месяцев. У кого-то заболевание могло пройти в более тяжелой форме и возникли осложнения — и на сердечную мышцу, и на мозговую активность, и на память, и на кишечник, на все, что угодно. И в этом случае подбирается диета для коррекции этих постковидных состояний. У тех, кто переносит заболевание в относительно легкой форме, никаких особых коррекций не требуется», — подчеркнула Марина Копытько. Врач-диетолог отметила, что на период осложнений после COVID-19 из рациона питания убирается все жареное, копченое и соленое. «Все стандартно — исключается жареное, копченое, соленое, перченое. Рекомендуется более правильное сбалансированное питание, которое включает в себя основные группы продуктов, без всяких крайностей. Если есть медицинские показания, убираются какие-то конкретные продукты, например, молочные. И медики рекомендуют контролировать употребление сахара, ограничить себя в алкоголе, всяких газированных напитков и так далее», — добавила Копытько. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что за всю историю пандемии число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У переболевших COVID-19 проблемы со здоровьем могут длиться до полугода. На этот период для коррекции состояния пациентам назначают особую диету. Об этом в беседе с URA.RU рассказала завотделением диетологии клиники «Ревиталь», практикующий врач-диетолог, автор книг о питании, кандидат медицинских наук Марина Копытько. «Осложнения после COVID-19 могут длиться от трех до шести месяцев. У кого-то заболевание могло пройти в более тяжелой форме и возникли осложнения — и на сердечную мышцу, и на мозговую активность, и на память, и на кишечник, на все, что угодно. И в этом случае подбирается диета для коррекции этих постковидных состояний. У тех, кто переносит заболевание в относительно легкой форме, никаких особых коррекций не требуется», — подчеркнула Марина Копытько. Врач-диетолог отметила, что на период осложнений после COVID-19 из рациона питания убирается все жареное, копченое и соленое. «Все стандартно — исключается жареное, копченое, соленое, перченое. Рекомендуется более правильное сбалансированное питание, которое включает в себя основные группы продуктов, без всяких крайностей. Если есть медицинские показания, убираются какие-то конкретные продукты, например, молочные. И медики рекомендуют контролировать употребление сахара, ограничить себя в алкоголе, всяких газированных напитков и так далее», — добавила Копытько. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что за всю историю пандемии число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 могут сохраняться в течение 6-7 месяцев.