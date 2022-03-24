Иммунолог Болибок: число симптомов постковида выросло до 203

24 марта 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

60 симптомов постковида могут сохраняться до 7 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За всю историю пандемии COVID-19 число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 симптомов могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Всемирная организация здравоохранения ввела новый код, обозначающий „постковидное состояние“, и отметила различные варианты заболеваний. Сами пациенты из разных стран мира назвали 203 симптома, из которых более 60 могут сохраняться в течение 6-7 месяцев и дольше. По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80% инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около 4 месяцев. Среди самых частых симптомов отмечается усталость — 58%, головная боль -44%, нарушение внимания — 27%», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, некоторые из пациенты из-за постковидного синдрома теряют работоспособность. «У меня пациенты были, которые вынуждены были взять отпуск за свой счет, чтобы хоть как-то подлечиться, потому что они не могли работать. Здесь речь уже идет о потере работоспособности. Отмечаются случаи, когда пациенты после COVID-19 бросали работу из-за проблем со здоровьем. В целом подходы в лечении постковидного синдрома есть, однако нет методических рекомендаций, поэтому пока каждый врач что-то делает в силу своих знаний и умений», — добавил lдоктор Болибок. Ранее заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что у переболевших «Омикроном» остается меньше симптомов, чем у тех, кто был инфицированным штаммом «Дельта». У пациентов реже встречаются признаки тромбозов, устойчивых сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных нарушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За всю историю пандемии COVID-19 число симптомов при постковиде достигло 203. Более 60 симптомов могут сохраняться в течение 6-7 месяцев. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Всемирная организация здравоохранения ввела новый код, обозначающий „постковидное состояние“, и отметила различные варианты заболеваний. Сами пациенты из разных стран мира назвали 203 симптома, из которых более 60 могут сохраняться в течение 6-7 месяцев и дольше. По данным мета-анализа, проведенного в начале 2021 года, у 80% инфицированных SARS-CoV-2 развились одно или несколько нарушений и сохранялись они более 110 дней, то есть в среднем около 4 месяцев. Среди самых частых симптомов отмечается усталость — 58%, головная боль -44%, нарушение внимания — 27%», — объяснил Владимир Болибок. По словам врача-иммунолога, некоторые из пациенты из-за постковидного синдрома теряют работоспособность. «У меня пациенты были, которые вынуждены были взять отпуск за свой счет, чтобы хоть как-то подлечиться, потому что они не могли работать. Здесь речь уже идет о потере работоспособности. Отмечаются случаи, когда пациенты после COVID-19 бросали работу из-за проблем со здоровьем. В целом подходы в лечении постковидного синдрома есть, однако нет методических рекомендаций, поэтому пока каждый врач что-то делает в силу своих знаний и умений», — добавил lдоктор Болибок. Ранее заместитель директора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что у переболевших «Омикроном» остается меньше симптомов, чем у тех, кто был инфицированным штаммом «Дельта». У пациентов реже встречаются признаки тромбозов, устойчивых сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных нарушений.