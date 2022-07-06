Жители Херсона просят у России защиты от СБУ. Четвертый день спецпроекта URA.RU в новом регионе

06 июля 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Житель Херсона добровольно сдал схрон с оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» Жители Херсонской области просят у армии РФ и властей региона защиты от украинских националистов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель Херсона Евгений (фамилию он попросил скрыть в целях безопасности). Он решил добровольно выдать собственный схрон с автоматом и гранатами, которое ему предоставили сотрудники СБУ с требованием стрелять в российских военных. Но Евгений опасается мести военных Украины. «24 февраля пришла повестка в военкомат. Хотя и никогда не служил и у меня даже есть справка о том, что я не годен. Мне дали в руки оружие. Отказаться, конечно, было можно, но я бы просто нарвался бы на проблемы и уже сидел бы где-нибудь. В итоге мне вручили в руки оружие и назвали адрес, который я должен буду оборонять. Я простоял на посту десять минут и просто уехал. Также сделали еще пара ребят вместе со мной, которые не хотели ни с кем воевать. Оружие закопал. Сейчас я понял, что с приходом России мне ничего не угрожает, поэтому и решил его выдать», — рассказал Евгений. При этом житель Херсона опасается мести со стороны радикально настроенных украинцев и сотрудников СБУ. «До сих пор боюсь [преследований]. Но так как тут русская власть, мне уже нечего бояться», — сообщил Евгений. Он отмечает, что точно также, как и он, поступили и многие его знакомые, которые не хотели воевать. Три специальных корреспондента агентства в рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» каждый день рассказывают, чем живет регион, почему его жители хотят объединиться с Россией. Следите за нашими новостями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Херсонской области просят у армии РФ и властей региона защиты от украинских националистов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал житель Херсона Евгений (фамилию он попросил скрыть в целях безопасности). Он решил добровольно выдать собственный схрон с автоматом и гранатами, которое ему предоставили сотрудники СБУ с требованием стрелять в российских военных. Но Евгений опасается мести военных Украины. «24 февраля пришла повестка в военкомат. Хотя и никогда не служил и у меня даже есть справка о том, что я не годен. Мне дали в руки оружие. Отказаться, конечно, было можно, но я бы просто нарвался бы на проблемы и уже сидел бы где-нибудь. В итоге мне вручили в руки оружие и назвали адрес, который я должен буду оборонять. Я простоял на посту десять минут и просто уехал. Также сделали еще пара ребят вместе со мной, которые не хотели ни с кем воевать. Оружие закопал. Сейчас я понял, что с приходом России мне ничего не угрожает, поэтому и решил его выдать», — рассказал Евгений. При этом житель Херсона опасается мести со стороны радикально настроенных украинцев и сотрудников СБУ. «До сих пор боюсь [преследований]. Но так как тут русская власть, мне уже нечего бояться», — сообщил Евгений. Он отмечает, что точно также, как и он, поступили и многие его знакомые, которые не хотели воевать. Три специальных корреспондента агентства в рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» каждый день рассказывают, чем живет регион, почему его жители хотят объединиться с Россией. Следите за нашими новостями.