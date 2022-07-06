Глава правительства Ельцина прибыл в Екатеринбург. Губернатора и полпреда ждет закрытый разговор

07 июля 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Сергей Степашин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Анна Майорова © URA.RU Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, бывший премьер-министр России (1999) Сергей Степашин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Днем 7 июля у него состоится закрытое совещание с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, информацию подтвердили в фонде. «Состоится совещание, посвященное вопросам ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Будет вручена копия авансового платежного поручения на сумму 2,16 млрд рублей на реализацию программы по переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», — пояснили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ожидается, что вместе со Степашиным на Урал прилетит гендиректор Фонда развития территорий Константин Цицин. На совещание с ними, помимо Якушева и Куйвашева, приглашены депутат Госдумы Павел Крашенинников, первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий и другие. В предыдущий раз Степашин работал в Екатеринбурге в августе 2021-го. Тогда он гарантировал, что Свердловская область получит дополнительные деньги на расселение аварийного жилья — порядка 8 млрд рублей. В рамках той же поездки бывший глава кабмина РФ встретился с бизнесменом Андреем Симановским и побывал в Верхней Пышме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, бывший премьер-министр России (1999) Сергей Степашин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. Днем 7 июля у него состоится закрытое совещание с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, информацию подтвердили в фонде. «Состоится совещание, посвященное вопросам ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Будет вручена копия авансового платежного поручения на сумму 2,16 млрд рублей на реализацию программы по переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», — пояснили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ожидается, что вместе со Степашиным на Урал прилетит гендиректор Фонда развития территорий Константин Цицин. На совещание с ними, помимо Якушева и Куйвашева, приглашены депутат Госдумы Павел Крашенинников, первый вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий и другие. В предыдущий раз Степашин работал в Екатеринбурге в августе 2021-го. Тогда он гарантировал, что Свердловская область получит дополнительные деньги на расселение аварийного жилья — порядка 8 млрд рублей. В рамках той же поездки бывший глава кабмина РФ встретился с бизнесменом Андреем Симановским и побывал в Верхней Пышме.