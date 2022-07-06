Британские министры требуют от Джонсона отставки

Пять британских министров подали в отставку и призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона последовать за ними. Об этом сообщается в письме министров, опубликованном в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).
«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства. По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — сообщается в письме.
Письмо подписали все пять членов правительства, ушедших в отставку. Министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О’Брайан.
Джонсон отреагировал на это письмо и заявил, что «конечно, останется премьер-министром». Он также заявил, что правительство не должно уходить в отставку во время кризиса, пишет RT. Ранее СМИ сообщали, что Джонсону грозит вотум недоверия от собственной партии, передает телеканал 360.
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