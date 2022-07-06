Российский банк в Херсоне начал спасать пенсионеров. Их бросила Украина

06 июля 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Жители Херсона выстраиваются в очереди в «Промсвязьбанк» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета «URA.RU в Херсоне» В Херсоне выстроились огромные очереди за открытием счетов в российском «Промсвязьбанке». Запуск его работы решит проблемы с выплатой пенсий и начислением заработных плат жителям Херсонской области, рассказал корреспонденту URA.RU глава Херсона Александр Кобец. «Сейчас главная задача городской и областной администрации — поддержание комфортного уровня жизни населения региона. Мы занимаемся восстановлением рабочих мест, помогаем бизнесу вернуться в строй, чтобы жители, прежде всего, могли вернуться к прежнему течению жизни. Открытие российского банка — это важное событие, раз уж мы решили перейти в рублевую зону. Мы уже можем выплачивать пенсионерам субсидии в рублях. В дальнейшем возобновится и выплата пенсий», — рассказал глава города. Корреспонденты URA.RU, находящиеся в Херсоне, побывали в отделении первого российского банка «Промсвязьбанк» и увидели огромные очереди на открытие счетов и получение банковских карт. Уже сейчас в банке готовы открыть счета для физических и юридических лиц. В 2022 году банк планирует расширить свою деятельность в регионе — выдавать ипотеки, кредиты и другие услуги. Также банк набирает сотрудников. Нужны управляющие, менеджер о работе с клиентами, кассиры, администраторы, менеджеры о работе с юрлицами, и другие банковские специальности. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства рассказываем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Следите за нашими новостями и постами в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Херсоне выстроились огромные очереди за открытием счетов в российском «Промсвязьбанке». Запуск его работы решит проблемы с выплатой пенсий и начислением заработных плат жителям Херсонской области, рассказал корреспонденту URA.RU глава Херсона Александр Кобец. «Сейчас главная задача городской и областной администрации — поддержание комфортного уровня жизни населения региона. Мы занимаемся восстановлением рабочих мест, помогаем бизнесу вернуться в строй, чтобы жители, прежде всего, могли вернуться к прежнему течению жизни. Открытие российского банка — это важное событие, раз уж мы решили перейти в рублевую зону. Мы уже можем выплачивать пенсионерам субсидии в рублях. В дальнейшем возобновится и выплата пенсий», — рассказал глава города. Корреспонденты URA.RU, находящиеся в Херсоне, побывали в отделении первого российского банка «Промсвязьбанк» и увидели огромные очереди на открытие счетов и получение банковских карт. Уже сейчас в банке готовы открыть счета для физических и юридических лиц. В 2022 году банк планирует расширить свою деятельность в регионе — выдавать ипотеки, кредиты и другие услуги. Также банк набирает сотрудников. Нужны управляющие, менеджер о работе с клиентами, кассиры, администраторы, менеджеры о работе с юрлицами, и другие банковские специальности. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы на сайте агентства рассказываем, чем живет город, что его объединяет с Россией. Следите за нашими новостями и постами в соцсетях.