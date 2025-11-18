Путин анонсировал безвизовый режим для китайских туристов
18 ноября 2025 в 18:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Росс сообщил, что в ближайшее время будет внедрен безвизовый режим для граждан Китая будет введен в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Трансляцию диалога вела пресс-служба Кремля.
Комментарии (0)
Комментариев нет
