Путин передал «большой привет» Си Цзиньпину

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Путин попросил премьера передать теплые приветствия председателю Китая Си Цзиньпину.

По словам Владимира Путина, в настоящее время отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю историю. Он также отметил, что совместная работа двух стран в рамках ШОС способствует укреплению организации как одной из основ многополярного мирового устройства. Сотрудничество дух стран не направлено против каких-либо других государств.