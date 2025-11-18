Путин передал «большой привет» Си Цзиньпину
Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС. Путин попросил премьера передать теплые приветствия председателю Китая Си Цзиньпину.
«Путин попросил премьера госсовета КНР передать большой привет председателю КНР Си Цзиньпину. <...> Все намеченное Си Цзиньпином всегда исполняется», — передает telegram-канал Кремля в своей трансляции встречи слова российского лидера.
По словам Владимира Путина, в настоящее время отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю историю. Он также отметил, что совместная работа двух стран в рамках ШОС способствует укреплению организации как одной из основ многополярного мирового устройства. Сотрудничество дух стран не направлено против каких-либо других государств.
Ранее в рамках заседания ШОС Путин завил, что страны-члены организации объединены общей целью — усилить влияние объединения на международной арене. Он сообщил, что товарооборот между Россией и странами ШОС демонстрирует положительную динамику.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.