Зеленский: Украина потеряла надежду на поставки западной авиации

Украина больше не надеется на поставки самолетов из западных стран, но до сих пор ожидает прибытия средств ПВО. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетная. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал Зеленский в ходе брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Трансляция проходила на youtube-канале UATV Channel.
В конце июня сообщалось, что Запад не выполняет просьбу Киева о предоставлении современных самолетов и танков ВСУ. Министр обороны Украины заявил, что власти страны продолжают уговаривать партнеров, потому что это необходимо. Решения о предоставлении современных танков и самолетов пока не было принято.
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