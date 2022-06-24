Власти Украины заявили о нерешенном вопросе с Западом

25 июня 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Украинские власти не могут добиться от Запада поставок современных танков, заявили в МИД Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад по-прежнему не выполняет просьбу Киева о предоставлении современных самолетов и танков ВСУ. Украинские власти продолжают уговаривать партнеров, заявил министр обороны страны Алексей Резников. «Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Политического решения о предоставлении современных танков и самолетов пока не принято», — сказал Резников в эфире «Военного телевидения Украины», передает РБК. Глава ведомства также напомнил, что американские власти отказывались поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger в прошлом году. Поставки начались только после начала российской спецоперации, отметил он. Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации страны и помощи жителям Донбасса. Так, 23 июня, на Украину прибыли ракетные установки высокой дальности HIMARS, способные атаковать на большое расстояние, сообщала «Национальная служба новостей». В МИД РФ отмечали, что поставки оружия являются угрозой как для самой Украины, так и для всей Европы, передает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запад по-прежнему не выполняет просьбу Киева о предоставлении современных самолетов и танков ВСУ. Украинские власти продолжают уговаривать партнеров, заявил министр обороны страны Алексей Резников. «Это вопрос, который мы продолжаем обсуждать с партнерами, убеждать, что нам это тоже необходимо. Политического решения о предоставлении современных танков и самолетов пока не принято», — сказал Резников в эфире «Военного телевидения Украины», передает РБК. Глава ведомства также напомнил, что американские власти отказывались поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger в прошлом году. Поставки начались только после начала российской спецоперации, отметил он. Западные страны увеличили поставки вооружения на Украину в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации страны и помощи жителям Донбасса. Так, 23 июня, на Украину прибыли ракетные установки высокой дальности HIMARS, способные атаковать на большое расстояние, сообщала «Национальная служба новостей». В МИД РФ отмечали, что поставки оружия являются угрозой как для самой Украины, так и для всей Европы, передает телеканал 360.