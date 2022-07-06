В Сербии обвинили ЕС в лицемерии из-за Косово и Украины

06 июля 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Вулин заявил, что «если бы лицемерие было бы болезнью, то Европарламенту потребовалась бы терапия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя, как блок государств без независимой политики. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин. «Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования. ЕС, как награду, нам предлагает признать Косово государством», — заявило РИА Новости со ссылкой на министра Вулина. Он добавил, что «если бы лицемерие было болезнью, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия». ЕС, по его мнению, с начала СВО ведет себя «не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов», поэтому Сербия мешает им. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя, как блок государств без независимой политики. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин. «Европарламент потребовал от Сербии присоединиться к войне против России и признать так называемое Косово. За вступление в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным союзником в самые тяжелые моменты нашего существования. ЕС, как награду, нам предлагает признать Косово государством», — заявило РИА Новости со ссылкой на министра Вулина. Он добавил, что «если бы лицемерие было болезнью, то Европарламенту потребовалась бы коллективная терапия». ЕС, по его мнению, с начала СВО ведет себя «не как союз государств, а как собрание территорий, которые не имеют ни своей политики, ни своих интересов», поэтому Сербия мешает им.