Невролог Евдокимов назвал факторы, приводящие к гипертонии

07 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Гипертония может развиться из-за проблем в шейном отделе, отметил Александр Евдокимов Фото: Екатерина Сычкова Проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение могут стать причиной развития гипертонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «В гипертонии есть два понятия — систематическая гипертензия, она вторичная, возникает как симптом какого-то состояния, и гипертоническая болезнь. Это самостоятельное заболевание, когда нет нарушений в других органах. Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение. Гипертония, как симптом, еще может наблюдаться при различных хронических заболеваниях», — объяснил Александр Евдокимов. По мнению врача, при правильном лечении и образе жизни, гипертонию первой и второй степени можно устранить. «Более 60% людей в возраст 40+ начинают страдать от гипертонии из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Там идет нарушение регуляции вегетативной нервной системы. Устраняется это все работой остеопата или мануального терапевта. Отказ от вредных привычек, умеренные, согласно возрасту, физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха — и гипертония первой и второй степеней практически у всех отступает. Но это не работает при наличии хронических заболеваний, там требуется участие профильного специалиста», — подчеркнул Евдокимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение могут стать причиной развития гипертонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. «В гипертонии есть два понятия — систематическая гипертензия, она вторичная, возникает как симптом какого-то состояния, и гипертоническая болезнь. Это самостоятельное заболевание, когда нет нарушений в других органах. Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение. Гипертония, как симптом, еще может наблюдаться при различных хронических заболеваниях», — объяснил Александр Евдокимов. По мнению врача, при правильном лечении и образе жизни, гипертонию первой и второй степени можно устранить. «Более 60% людей в возраст 40+ начинают страдать от гипертонии из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Там идет нарушение регуляции вегетативной нервной системы. Устраняется это все работой остеопата или мануального терапевта. Отказ от вредных привычек, умеренные, согласно возрасту, физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха — и гипертония первой и второй степеней практически у всех отступает. Но это не работает при наличии хронических заболеваний, там требуется участие профильного специалиста», — подчеркнул Евдокимов.