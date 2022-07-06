06 июля 2022
05 июля 2022

В ЯНАО перекраивают департамент природы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, заседание, бумаги к заседанию
Власти ЯНАО продолжают масштабную реорганизацию департамента Фото:

Власти ЯНАО меняют структура департамента природных ресурсов и экологии для увеличения оперативности и улучшения качества работы ведомства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Планируется оптимизация структуры департамента за счет приведения функционала подразделений в соответствие с действующими полномочиями ведомства, которые за последние 10 лет претерпели существенные изменения. Кроме того, актуализация повысит оперативность и качество принимаемых решений за счет исключения пересечений функционала и четкого разграничения зон ответственности», — говорится в пояснении пресс-службы к проекту документа.

С 2013 года у ведомства добавилось более 50 полномочий. Отмечается, что реорганизация департамента не приведет к увеличению штата госслужащих.

Ранее сообщалось, что в службе биоресурсов и «Недрах Ямала» сокращают штат сотрудников, предлагая им новое место работы. Источник агентства отмечал, что для кого-то из работников это может стать хорошим шансом, чтобы увеличить зарплату.

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Власти ЯНАО меняют структура департамента природных ресурсов и экологии для увеличения оперативности и улучшения качества работы ведомства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Планируется оптимизация структуры департамента за счет приведения функционала подразделений в соответствие с действующими полномочиями ведомства, которые за последние 10 лет претерпели существенные изменения. Кроме того, актуализация повысит оперативность и качество принимаемых решений за счет исключения пересечений функционала и четкого разграничения зон ответственности», — говорится в пояснении пресс-службы к проекту документа. С 2013 года у ведомства добавилось более 50 полномочий. Отмечается, что реорганизация департамента не приведет к увеличению штата госслужащих. Ранее сообщалось, что в службе биоресурсов и «Недрах Ямала» сокращают штат сотрудников, предлагая им новое место работы. Источник агентства отмечал, что для кого-то из работников это может стать хорошим шансом, чтобы увеличить зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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