В ЯНАО перекраивают департамент природы

07 июля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО продолжают масштабную реорганизацию департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО меняют структура департамента природных ресурсов и экологии для увеличения оперативности и улучшения качества работы ведомства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Планируется оптимизация структуры департамента за счет приведения функционала подразделений в соответствие с действующими полномочиями ведомства, которые за последние 10 лет претерпели существенные изменения. Кроме того, актуализация повысит оперативность и качество принимаемых решений за счет исключения пересечений функционала и четкого разграничения зон ответственности», — говорится в пояснении пресс-службы к проекту документа. С 2013 года у ведомства добавилось более 50 полномочий. Отмечается, что реорганизация департамента не приведет к увеличению штата госслужащих. Ранее сообщалось, что в службе биоресурсов и «Недрах Ямала» сокращают штат сотрудников, предлагая им новое место работы. Источник агентства отмечал, что для кого-то из работников это может стать хорошим шансом, чтобы увеличить зарплату. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Власти ЯНАО меняют структура департамента природных ресурсов и экологии для увеличения оперативности и улучшения качества работы ведомства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Планируется оптимизация структуры департамента за счет приведения функционала подразделений в соответствие с действующими полномочиями ведомства, которые за последние 10 лет претерпели существенные изменения. Кроме того, актуализация повысит оперативность и качество принимаемых решений за счет исключения пересечений функционала и четкого разграничения зон ответственности», — говорится в пояснении пресс-службы к проекту документа. С 2013 года у ведомства добавилось более 50 полномочий. Отмечается, что реорганизация департамента не приведет к увеличению штата госслужащих. Ранее сообщалось, что в службе биоресурсов и «Недрах Ямала» сокращают штат сотрудников, предлагая им новое место работы. Источник агентства отмечал, что для кого-то из работников это может стать хорошим шансом, чтобы увеличить зарплату.