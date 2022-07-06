В Курганской области проводят конкурс на лучший дом и лучший двор

Победителей конкурса определят в срок до 5 сентября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Курганской области объявлен конкурс на лучшую придомовую территорию и лучший многоквартирный дом. Инициатором его проведения выступила партия «Единая Россия», написано на сайте правительства региона.

«Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» стартовал 1 июля и проводится при поддержке Минстроя РФ, Фонда развития территорий и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, — указано в сообщении. Заявки от зауральцев будут приниматься до 15 августа включительно, после регистрации на официальном сайте конкурса.

Принять в нем участие может каждый желающий. От собственников жилья в многоквартирных домах ждут описания, как они самостоятельно (если это ТСЖ) или совместно с УК занимаются содержанием здания и прилегающей территории, какие меры и шаги предпринимают, чтобы сделать жизнь свою и своих соседей лучше и комфортнее. К рассказу необходимо приложить подробный фотоотчет и ссылки на публикации в соцсетях, демонстрирующие проделанную работу.

Номинаций всего 6: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».